Гасли: трудно понять, почему мы так сильно потеряли в скорости. Темпа не было

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал шестой результат в гонке Гран-при Венгрии на фоне второго места Макса Ферстаппена.
«Сложная гонка. Я много потерял на старте, что тоже не помогло: оказался зажат в первом повороте, была очень плотная борьба с Кими. Но и после этого темпа особо не было, чтобы что-то предпринять.
У нас была сильная пятница, уик-энд начался хорошо, но с третьей тренировки у меня начались серьёзные проблемы с темпом, со сцеплением. В субботу у меня не было скорости, чтобы бороться с лидерами — сегодня было то же самое. Трудно понять, почему именно мы так сильно потеряли в скорости. Нужно всё проанализировать. Мы с ребятами посидим и обсудим причины проблемы и то, как добиться большей стабильности.
Первая половина сезона позволила мне многое изучить. Я надеюсь вернуться после паузы сильнее. Давление? Я не обращаю внимания на такое вещи — просто стараюсь работать как можно лучше», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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