Феттель: хорошо, что впереди нас ждёт перерыв

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он закончил на третьей позиции.
«Мы надолго оставались на первом отрезке, надеясь, что мягкие шины смогут продержаться до финиша. Так и получилось. Думаю, этот состав оказался самым быстрым на последних кругах, благодаря чему мы и отыграли позицию в конце гонки. Я счастлив получить немного шампанского сегодня. Мы не могли держаться в темпе лидеров, так что хорошо, что впереди нас ждёт перерыв. Нам нужно перезарядить наши батарейки.
Фавориты после перерыва? Я не знаю, что делают соперники относительно обновлений. На бумаге они выглядят лучше нас, но мы знаем, что ещё не достигли потолка и нас ждёт напряжённый перерыв, никто не будет отдыхать даже двух недель», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.
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