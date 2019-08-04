Сайнс: не думаю, что ещё долго буду бороться с Гасли в общем зачёте

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Германии и тот факт, что в общем зачёте Формулы-1 он проигрывает Пьеру Гасли всего пять очков — 58 против 63.



«Всё прошло несколько лучше, чем мы ожидали. На старте я обогнал пару машин, на первом отрезке контролировал работу мягких шин. Мы продолжали атаковать. Гасли был чуть быстрее, но мы сумели удержать его позади. Я очень доволен всем — стратегией, пит-стопом… Было очевидно, что Гасли быстрее в поворотах, но я старался не допускать ошибок. Думаю, у него не было шансов атаковать меня в первом повороте.



То, что мы в двух гонках кряду финишировали в пятёрке, определённо хорошо. К сожалению, не думаю, что я ещё долгое время буду бороться с Гасли в общем зачёте. Но нынешнее положение показывает, как хорошо мы сейчас работаем, насколько стабильны. В первых гонках нам не везло, но затем наша упорная зимняя работа начала давать свои плоды. Впрочем, нас всё равно обогнали на круг, так что ещё есть над чем работать», — передаёт слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

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