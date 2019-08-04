Сайнс: не думаю, что ещё долго буду бороться с Гасли в общем зачёте

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Германии и тот факт, что в общем зачёте Формулы-1 он проигрывает Пьеру Гасли всего пять очков — 58 против 63.
«Всё прошло несколько лучше, чем мы ожидали. На старте я обогнал пару машин, на первом отрезке контролировал работу мягких шин. Мы продолжали атаковать. Гасли был чуть быстрее, но мы сумели удержать его позади. Я очень доволен всем — стратегией, пит-стопом… Было очевидно, что Гасли быстрее в поворотах, но я старался не допускать ошибок. Думаю, у него не было шансов атаковать меня в первом повороте.
То, что мы в двух гонках кряду финишировали в пятёрке, определённо хорошо. К сожалению, не думаю, что я ещё долгое время буду бороться с Гасли в общем зачёте. Но нынешнее положение показывает, как хорошо мы сейчас работаем, насколько стабильны. В первых гонках нам не везло, но затем наша упорная зимняя работа начала давать свои плоды. Впрочем, нас всё равно обогнали на круг, так что ещё есть над чем работать», — передаёт слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
- 4 августа 2019
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
14:58
-
14:18
-
13:34
-
12:58
-
11:45
-
10:18
-
09:59
-
01:27
-
01:17
- 3 августа 2019
-
23:28
-
22:40
-
22:35
-
22:01
-
21:55
-
21:36
-
20:44
-
20:30
-
20:21