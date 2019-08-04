Ферстаппен: мы просто были недостаточно быстры

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он закончил на второй позиции.



«Мы просто были недостаточно быстры. Я старался изо всех сил в этой тяжёлой попытке остаться в живых. Однако вторая позиция, быстрый круг — выходные в целом сложились неплохо. Я поздравляю Льюиса, он оказал на меня серьёзное давление. Мне это понравилось. Мы провели отличный уик-энд. Нам просто не хватило хватки. Мы попробовали проехать с одним пит-стопом, они — на двух, и у них это сработало отлично», — приводит слова Ферстаппена BBC.



Первую позицию по итогам Гран-при Венгрии занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Компанию Хэмилтону и Ферстаппену на подиуме составил гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.