Норрис: пит-стоп отбросил меня вниз, но мы всё-таки набрали пару очков

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис оценил финиш на девятом месте в гонке Гран-при Венгрии. Подняться выше британцу помешал медленный пит-стоп.



«Можно было заработать больше очков — пример Карлоса показывает это. В моём случае пит-стоп отбросил вниз, это наша ошибка. Но мы всё-таки набрали пару очков и довольны. Сложная гонка. Можно сказать, стакан наполовину полон: мы показали высокий потенциал, но могли добиться более высокого результата. В целом наши пит-стопы в этом году намного лучше по сравнению с прошлым сезоном. Просто сегодня был сбой.



Перед этим Гран-при у нас была уверенность, что мы будем смотреться достойно. Хотя в медленных поворотах по-прежнему есть над чем работать: думаю, „Хаас“, „Альфа“ и „Торо Россо“ смотрятся там лучше. Но в целом мы оказались лучше», — передаёт слова Норриса корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.