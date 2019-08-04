Брутальный фанат Ферстаппена и Квят под зонтом в болиде. Яркие фото Гран-при Ф-1

4 августа в Будапеште на автодроме «Хунгароринг» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Формулы-1. Вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
После первой волны пит-стопов Ферстаппен лидировал, однако «Мерседес» принял решение провести второй пит-стоп — после него на свежих шинах Хэмилтон сумел догнать голландца и обогнать незадолго до финиша.
Российский гонщик Даниил Квят, который представляет команду «Торо Россо», финишировал 15-м, его напарник Александер Албон — 10-м.
Следующий этап — Гран-при Бельгии — пройдёт 30 августа — 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам».
Лучшие кадры с гонки Гран-при Формулы-1 – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Будапеште.
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