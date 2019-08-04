Джовинацци: был недостаточно быстр, чтобы атаковать «Уильямс» Расселла

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал слабое выступление в гонке Гран-при Венгрии, где он финишировал только 18-м, позади Джорджа Расселла и Лэнса Стролла.
«У меня был контакт в первом повороте — трудно сказать, как бы всё сложилось без него. Но что есть, то есть. К сожалению, я был недостаточно быстр, чтобы атаковать „Уильямс“ Расселла. Мы проверим машину, когда её вернут с технической проверки, — надеюсь, найдём какие-то проблемы.
Первая часть сезона получилась сложной. Начиная с „Поль Рикара“ скорость была, но постоянно преследовало невезение. Например, в Германии мы потеряли очки. Иногда подводила стратегия. Но я верю, что после паузы мы станем сильнее», — передаёт слова Джовинацци корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
- 4 августа 2019
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:20
-
19:53
-
19:39
-
19:29
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
14:58
-
14:18
-
13:34
-
12:58
-
11:45
-
10:18
-
09:59
-
01:27
-
01:17
- 3 августа 2019
-
23:28
-
22:40