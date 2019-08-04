Джовинацци: был недостаточно быстр, чтобы атаковать «Уильямс» Расселла

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал слабое выступление в гонке Гран-при Венгрии, где он финишировал только 18-м, позади Джорджа Расселла и Лэнса Стролла.



«У меня был контакт в первом повороте — трудно сказать, как бы всё сложилось без него. Но что есть, то есть. К сожалению, я был недостаточно быстр, чтобы атаковать „Уильямс“ Расселла. Мы проверим машину, когда её вернут с технической проверки, — надеюсь, найдём какие-то проблемы.



Первая часть сезона получилась сложной. Начиная с „Поль Рикара“ скорость была, но постоянно преследовало невезение. Например, в Германии мы потеряли очки. Иногда подводила стратегия. Но я верю, что после паузы мы станем сильнее», — передаёт слова Джовинацци корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.