Перес: в самом конце повредил подвеску в контакте с Албоном

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, как для него сложился Гран-при Венгрии, в котором он финишировал 11-м.
«Сегодня определённо была гонка, которой мы можем гордиться. У нас была фантастическая гонка: хороший старт, отличный первый круг, очень агрессивная стратегия с „подрезкой“ двух машин и последующей атакой на пределе. В самом конце Албон быстро оказался позади меня. У нас произошёл контакт, в котором я повредил мою подвеску. На последних трёх-четырёх кругах были очень большие сложности — я с трудом финишировал 11-м.
Мы ожидали сложной гонки, но оказались в борьбе за призовое очко до самого конца — к сожалению, просто не сумели его заработать. Мы выложились по максимуму, я этим доволен. Надеюсь, вторая часть сезона станет более многообещающей», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
- 4 августа 2019
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:20
-
19:53
-
19:39
-
19:29
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
14:58
-
14:18
-
13:34
-
12:58
-
11:45
-
10:18
-
09:59
-
01:27
-
01:17
- 3 августа 2019
-
23:28
-
22:40