Перес: в самом конце повредил подвеску в контакте с Албоном

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, как для него сложился Гран-при Венгрии, в котором он финишировал 11-м.



«Сегодня определённо была гонка, которой мы можем гордиться. У нас была фантастическая гонка: хороший старт, отличный первый круг, очень агрессивная стратегия с „подрезкой“ двух машин и последующей атакой на пределе. В самом конце Албон быстро оказался позади меня. У нас произошёл контакт, в котором я повредил мою подвеску. На последних трёх-четырёх кругах были очень большие сложности — я с трудом финишировал 11-м.



Мы ожидали сложной гонки, но оказались в борьбе за призовое очко до самого конца — к сожалению, просто не сумели его заработать. Мы выложились по максимуму, я этим доволен. Надеюсь, вторая часть сезона станет более многообещающей», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».