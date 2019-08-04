Албону понравилась борьба с Квятом на Гран-при Венгрии

Пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он завершил на 10-й позиции.



«У меня была довольно хорошая гонка сегодня. Мой первый отрезок был довольно средним, мне не было комфортно на шинах «медиум», у меня было мало сцепления, но, как только я перешёл на жёсткие шины, машина будто ожила.



У меня было два интересных поединка с Квятом, первый был намного более плотным, чем второй. Это было увлекательно и в рамках правил. Я думаю, что 10-я позиция сегодня — лучшее, чего мы могли достичь, так что мы можем быть довольны. Теперь у меня есть время немного отдохнуть, пересмотреть свой сезон и понять, в чём я могу прибавить, чтобы лучше подготовиться ко второй половине сезона», — приводит слова Албона пресс-служба команды.