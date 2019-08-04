Тост: мы слишком рано зазвали Квята на пит-стоп

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал итоги Гран-при Венгрии.
«Сегодня мы стали свидетелями ещё одной захватывающей гонки перед полными трибунами. С самого старта уик-энда нам не хватало скорости, так что в квалификации мы оказались на 12-й и 13-й позициях, однако в гонке машина оказалась конкурентоспособна.
Думаю, что мы слишком рано зазвали Даниила на пит-стоп. В итоге на последних кругах у него возникли проблемы с шинами, как и у его соперников. Однако он хорошо провёл гонку.
Алекса мы зазвали в боксы на семь кругов позже, это позволило ему атаковать в конце гонки, пройти Серхио Переса и заработать одно очко. Было здорово увидеть, как Даниил и Алекс ведут борьбу друг с другом. Мы не собирались давать им указаний с капитанского мостика и мешать борьбе. Они сражались по правилам, и борьба получилась хорошей», — приводит слова Франца Тоста официальный сайт команды.
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