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Тост: мы слишком рано зазвали Квята на пит-стоп

Тост: мы слишком рано зазвали Квята на пит-стоп
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал итоги Гран-при Венгрии.

«Сегодня мы стали свидетелями ещё одной захватывающей гонки перед полными трибунами. С самого старта уик-энда нам не хватало скорости, так что в квалификации мы оказались на 12-й и 13-й позициях, однако в гонке машина оказалась конкурентоспособна.

Думаю, что мы слишком рано зазвали Даниила на пит-стоп. В итоге на последних кругах у него возникли проблемы с шинами, как и у его соперников. Однако он хорошо провёл гонку.

Алекса мы зазвали в боксы на семь кругов позже, это позволило ему атаковать в конце гонки, пройти Серхио Переса и заработать одно очко. Было здорово увидеть, как Даниил и Алекс ведут борьбу друг с другом. Мы не собирались давать им указаний с капитанского мостика и мешать борьбе. Они сражались по правилам, и борьба получилась хорошей», — приводит слова Франца Тоста официальный сайт команды.

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