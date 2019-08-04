Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер: шины просто перестали работать

Леклер: шины просто перестали работать
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он закончил на четвёртой позиции.

«Шины просто перестали работать. Мы довольно рано совершили первый пит-стоп, у нас возникли проблемы с резиной, я не мог проехать большего количества кругов. В конце второго отрезка у меня начались проблемы с деградацией задних шин. В таких ситуациях Себастьян справляется лучше меня. Мне нужно понять, в чём заключается проблема и постараться это исправить», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари», напарник Леклера Себастьян Феттель.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент