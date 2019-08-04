Леклер: шины просто перестали работать
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он закончил на четвёртой позиции.
«Шины просто перестали работать. Мы довольно рано совершили первый пит-стоп, у нас возникли проблемы с резиной, я не мог проехать большего количества кругов. В конце второго отрезка у меня начались проблемы с деградацией задних шин. В таких ситуациях Себастьян справляется лучше меня. Мне нужно понять, в чём заключается проблема и постараться это исправить», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари», напарник Леклера Себастьян Феттель.
- 4 августа 2019
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:20
-
19:53
-
19:39
-
19:29
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
14:58
-
14:18
-
13:34
-
12:58
-
11:45
-
10:18
-
09:59
-
01:27
-
01:17
- 3 августа 2019
-
23:28
-
22:40
Партнерский контент