Леклер: шины просто перестали работать

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он закончил на четвёртой позиции.



«Шины просто перестали работать. Мы довольно рано совершили первый пит-стоп, у нас возникли проблемы с резиной, я не мог проехать большего количества кругов. В конце второго отрезка у меня начались проблемы с деградацией задних шин. В таких ситуациях Себастьян справляется лучше меня. Мне нужно понять, в чём заключается проблема и постараться это исправить», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари», напарник Леклера Себастьян Феттель.