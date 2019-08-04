Эддолс: к сожалению, у Квята был медленный пит-стоп

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги Гран-при Венгрии, где Александер Албон финишировал 10-м, а Даниил Квят — 15-м.



«У нас была насыщенная событиями гонка, и команда сумела набрать очко, чем мы довольны. Думаю, мы выжали максимум — с учётом того, где мы стартовали. Оба пилота потеряли позиции в ходе первого круга, что затруднило нам жизнь, хотя позади Грожана быстро сформировался „паровозик“. Здесь трудно обгонять, особенно когда машины в „паровозике DRS“, так что мы решили раньше зазвать Даниила в боксы, пытаясь „подрезать“ машины впереди и остаться впереди „Хааса“, который остановился на два круга раньше. К сожалению, у нас был медленный пит-стоп и мы выехали прямо позади. Даниил вскоре сумел совершить обгон, но провёл оставшуюся часть гонки позади Переса, обнаружив, что его опередить невозможно. Часть отрезка он контролировал работу шин, но, после попытки обогнать Переса в борьбе за 10-е место в конце, его покрышки просто умерли.



В случае с Алексом мы выбрали более длинный первый отрезок, чтобы закрыть все возможные варианты, и хотя он выехал после пит-стопа позади Даниила, но свежие шины позволили ему атаковать ближе к концу и пройти Переса. Мы отправляемся на летнюю паузу, сохраняя пятое место в чемпионате, что является для команды отличным достижением», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».