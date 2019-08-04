Боттас: сделал, что мог, но обгонять на трассе в Венгрии очень сложно

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он завершил на восьмой позиции.
«Гонка получилась совершенно не такой, как я ожидал. Я совершил ошибку в первом повороте, мне хотелось затормозить как можно позднее, но в итоге я заблокировал правое переднее колесо, на нём появилась проплешина, из-за которой у меня возникла недостаточная поворачиваемость, а после этого был контакт с Леклером, из-за которого я повредил переднее крыло.
Из-за этого мне пришлось ехать на внеплановый пит-стоп, что отбросило меня назад. После возвращения на трассу я попал в трафик, из-за чего потерял много времени. Я сделал, что мог, но обгонять на трассе в Венгрии очень сложно. Я проведу анализ случившегося и сделаю для себя выводы», — приводит слова Валттери Боттаса пресс-служба команды.
- 4 августа 2019
-
22:23
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:28
-
21:22
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:20
-
19:53
-
19:39
-
19:29
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
14:58
-
14:18
-
13:34
-
12:58
-
11:45