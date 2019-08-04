Боттас: сделал, что мог, но обгонять на трассе в Венгрии очень сложно

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он завершил на восьмой позиции.



«Гонка получилась совершенно не такой, как я ожидал. Я совершил ошибку в первом повороте, мне хотелось затормозить как можно позднее, но в итоге я заблокировал правое переднее колесо, на нём появилась проплешина, из-за которой у меня возникла недостаточная поворачиваемость, а после этого был контакт с Леклером, из-за которого я повредил переднее крыло.



Из-за этого мне пришлось ехать на внеплановый пит-стоп, что отбросило меня назад. После возвращения на трассу я попал в трафик, из-за чего потерял много времени. Я сделал, что мог, но обгонять на трассе в Венгрии очень сложно. Я проведу анализ случившегося и сделаю для себя выводы», — приводит слова Валттери Боттаса пресс-служба команды.