Хэмилтон предложил Ферстаппену взять Алонсо в напарники

На пресс-конференции после финиша Гран-при Венгрии Формулы-1 у трёх призёров гонки спросили, хотели бы они видеть своим напарником по команде двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Во время обсуждения Льюис Хэмилтон дважды предложил Максу Ферстаппену взять испанца в «Ред Булл», сообщает ESPN.
Макс Ферстаппен: Думаю, немного досадно, что у меня не было шанса сразиться с ним в Ф-1.
Льюис Хэмилтон: Он стал бы для тебя хорошим напарником.
Макс Ферстаппен: У тебя был такой опыт, я не знаю.
Себастьян Феттель: Он не хочет о нём вспоминать!
Льюис Хэмилтон: Поговори с Кристианом! <...> Нашему спорту нужны лучшие гонщики в лучших кокпитах. Есть по крайней мере одно место, которое достаточно хорошо для побед, а Фернандо достаточно хорош для борьбы за победы, так что было бы неплохо.
Макс Ферстаппен: А может, ему поговорить с Тото?
Льюис Хэмилтон: Ну, Валттери отличный, Валттери побеждал! А вот у тебя есть ещё одно свободное место, я бы сказал...
Макс Ферстаппен (подняв руки вверх): Я этого не говорил!
Напарник голландца Пьер Гасли занял в гонке шестое место.
- 4 августа 2019
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