Хэмилтон предложил Ферстаппену взять Алонсо в напарники

На пресс-конференции после финиша Гран-при Венгрии Формулы-1 у трёх призёров гонки спросили, хотели бы они видеть своим напарником по команде двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Во время обсуждения Льюис Хэмилтон дважды предложил Максу Ферстаппену взять испанца в «Ред Булл», сообщает ESPN.



Макс Ферстаппен: Думаю, немного досадно, что у меня не было шанса сразиться с ним в Ф-1.

Льюис Хэмилтон: Он стал бы для тебя хорошим напарником.

Макс Ферстаппен: У тебя был такой опыт, я не знаю.

Себастьян Феттель: Он не хочет о нём вспоминать!

Льюис Хэмилтон: Поговори с Кристианом! <...> Нашему спорту нужны лучшие гонщики в лучших кокпитах. Есть по крайней мере одно место, которое достаточно хорошо для побед, а Фернандо достаточно хорош для борьбы за победы, так что было бы неплохо.

Макс Ферстаппен: А может, ему поговорить с Тото?

Льюис Хэмилтон: Ну, Валттери отличный, Валттери побеждал! А вот у тебя есть ещё одно свободное место, я бы сказал...

Макс Ферстаппен (подняв руки вверх): Я этого не говорил!



Напарник голландца Пьер Гасли занял в гонке шестое место.