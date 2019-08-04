Хюлькенберг лишился шанса на очки из-за сбоя в работе двигателя

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг не сумел подняться в гонке Гран-при Венгрии выше 12-го места из-за проблем с двигателем. Об этом рассказал сам пилот после финиша.
«Сложный день для нас. У нас были проблемы с машиной и с системой управления двигателем с начала гонки — это означало, что я постоянно терял три десятые на круге. Всё это сделало ситуацию сложной, у нас просто не было темпа, чтобы пробиться в очки. Хороший момент для перерыва. Мы как команда перегруппируемся, обдумаем ряд вещей во время паузы, потому что нам нужно прибавить во второй части сезона», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
«В случае с Нико мы нацеливались на очки, но из-за постоянной работы двигателя в безопасном режиме и совсем небольшого преимущества над стартовавшими на „софте“ мы не сумели заставить нашу стратегию работать», — добавил глава команды Сириль Абитебуль.
- 4 августа 2019
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