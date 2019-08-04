Феттель: не думаю, что я когда-либо особенно нравился Алонсо
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признался, что был бы совсем не против, чтобы двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо вернулся в Формулу-1 после годичной паузы. Вместе с тем немец предположил, что Алонсо никогда не питал к нему особых симпатий. В 2010 и 2012 годах Феттель и Алонсо сражались за чемпионские титулы, и в обоих случаях в последних гонках сезона чемпионство завоевал немецкий пилот, тогда выступавший за «Ред Булл».
«Я не был бы против возвращения Фернандо, но не думаю, что я когда-либо особенно ему нравился. Не знаю почему. Я не против него, я уважаю его за достижения и то, что он показывал на трассе. Верните его обратно, я не против», — заявил Феттель на пресс-конференции ФИА после финиша Гран-при Венгрии.
Хэмилтон предложил Ферстаппену взять Алонсо в напарники
- 4 августа 2019
-
23:33
-
23:10
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:28
-
21:22
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:20
-
19:53
-
19:39
-
19:29
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54
Партнерский контент