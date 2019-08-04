Феттель: не думаю, что я когда-либо особенно нравился Алонсо

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признался, что был бы совсем не против, чтобы двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо вернулся в Формулу-1 после годичной паузы. Вместе с тем немец предположил, что Алонсо никогда не питал к нему особых симпатий. В 2010 и 2012 годах Феттель и Алонсо сражались за чемпионские титулы, и в обоих случаях в последних гонках сезона чемпионство завоевал немецкий пилот, тогда выступавший за «Ред Булл».



«Я не был бы против возвращения Фернандо, но не думаю, что я когда-либо особенно ему нравился. Не знаю почему. Я не против него, я уважаю его за достижения и то, что он показывал на трассе. Верните его обратно, я не против», — заявил Феттель на пресс-конференции ФИА после финиша Гран-при Венгрии.

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