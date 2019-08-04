Хорнер: после пит-стопа Хэмилтона у нас не было выбора

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги гонки Гран-при Венгрии.
«То, что сегодня получилось, нас расстраивает. Макс сделал всё, что мы просили, он отлично стартовал и контролировал ход гонки на первых кругах. Чтобы переиграть Льюиса, нам следовало провести пит-стоп раньше. Хэмилтон остановился на шесть кругов позже, у него был отличный темп. Они атаковали и атаковали, а мы оборонялись. За 22 круга до финиша Макс и Льюис оказались далеко впереди соперников, в итоге в «Мерседесе» пошли на стратегическую уловку и отправили Хэмилтона на пит-стоп. Если бы мы ответили тем же, то проиграли бы позицию, так что у нас не было выбора.
Второе и шестое места нас разочаровывают. Мы ждали большего, но в итоге финишировали вторыми, имея в активе поул и лучший круг», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.
- 4 августа 2019
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