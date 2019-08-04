Боттас: манёвр Леклера был абсолютно ненужным

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал инцидент с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером на первом круге Гран-при Венгрии.



«Всё было в порядке. Хэмилтон был снаружи, но нам двоим оставалось место, возможно, даже слишком много, потому что Льюису удалось набрать хорошую скорость на выходе из поворота. Но затем, на пути к четвёртому повороту, Шарль сместился к моей правой стороне и сломал мне переднее крыло. Это испортило мою гонку, я потерял много времени в начале гонки, в итоге я рано остановился и был вынужден прорываться через трафик.



Сначала я подумал, что отвлёкся и просто не увидел Шарля, всё произошло быстро. Но потом я увидел Феттеля и понял, что я просто ехал прямо, а он был справа, в любом случае. Мне было поздно реагировать на его движение. Я люблю жёсткие гонки, но это был совершенно ненужный маневр, и это поставило под угрозу мою гонку. Ему повезло, что он не получил прокол. Это не то, что было нужно», — приводит слова Боттаса Motorsport.

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