Боттас: манёвр Леклера был абсолютно ненужным

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал инцидент с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером на первом круге Гран-при Венгрии.
«Всё было в порядке. Хэмилтон был снаружи, но нам двоим оставалось место, возможно, даже слишком много, потому что Льюису удалось набрать хорошую скорость на выходе из поворота. Но затем, на пути к четвёртому повороту, Шарль сместился к моей правой стороне и сломал мне переднее крыло. Это испортило мою гонку, я потерял много времени в начале гонки, в итоге я рано остановился и был вынужден прорываться через трафик.
Сначала я подумал, что отвлёкся и просто не увидел Шарля, всё произошло быстро. Но потом я увидел Феттеля и понял, что я просто ехал прямо, а он был справа, в любом случае. Мне было поздно реагировать на его движение. Я люблю жёсткие гонки, но это был совершенно ненужный маневр, и это поставило под угрозу мою гонку. Ему повезло, что он не получил прокол. Это не то, что было нужно», — приводит слова Боттаса Motorsport.
Посмотреть видео эпизода можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
- 4 августа 2019
-
23:33
-
23:10
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:28
-
21:22
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:20
-
19:53
-
19:39
-
19:29
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54