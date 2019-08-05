Ферстаппен: все увидели запас скорости «Мерседеса»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что скорость «Мерседеса» запредельно высока.
«Думаю, что все увидели, какой именно запас скорости есть у «Мерседеса», когда им нужно атаковать. Льюис был сегодня очень хорош, но вы видели доминацию из болида в пелотоне, когда он должен был атаковать на пределе. Всё просто. Думаю, в других гонках им может не потребоваться атаковать на полную. Да, в Австрии у них были проблемы с перегревом, а в Германии были сложные условия, в которых они не могли атаковать по максимуму, но сегодня их скорость показала, на что они способны.
Впереди нас ждут обновления болида и двигателя, так что, надеюсь, что это позволит нам стать ближе», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт гонщика.
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