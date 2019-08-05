Бинотто объяснил причины большого отставания «Феррари» в Венгрии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал результат Гран-при Венгрии. Себастьян Феттель отстал во время квалификации на полсекунды от Макса Ферстаппена, показавшего лучшее время. Но во время гонки «Феррари» теряла по 0,9 секунды на каждом круге.

«Во время гонки бывает сложнее, чем в квалификации, потому что в ходе квалификации сцепление шин с покрытием позволяет компенсировать нехватку прижимной силы. Но на длинной дистанции при скольжении и перегреве шин всё становится сложнее», — цитирует Бинотто RaceFans.

Феттель занял третье место, а его напарник Шарль Леклер стал четвёртым. В текущем сезоне «Ферарри» не выиграла ещё ни одной гонки. В Кубке конструкторов «Скудерия» отстаёт от лидирующего «Мерседеса» на 150 очков.