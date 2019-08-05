Боттас намекнул, что у него есть запасной вариант на случай ухода из «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что у него есть запасной план на тот случай, если команда не продлит с ним контракт на следующий сезон. Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команде предстоит решить, оставить Боттаса или доверить место Эстебану Окону. Предполагается, что руководство «Мерседеса» примет решение во время летней паузы.

«Конечно, это нелегко. Но в этом и заключается спорт. Есть неопределённость с контрактом, это не помогает. Некоторые люди думают, что пилоты лучше выступают под давлением, но не в моём случае.

Хотелось бы узнать решение команды. Но в Формуле-1 всегда должен быть запасной план, а то и два», — приводит слова финского гонщика GrandPX.News.