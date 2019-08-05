Шульмейстер: Квят перестал делать глупости

Многократный чемпион России по автогонкам Борис Шульмейстер поделился мнением о результатах пилота «Торо Россо» Даниила Квята в текущем сезоне. Российский гонщик занял третье место по итогам Гран-при Германии. В зачёте пилотов россиянин занимает девятое место, набрав 27 очков.

«После возвращения в «Формулу-1» Квят стал очень чётко делать свою работу. В нынешнем сезоне я увидел абсолютно нового Даниила — повзрослевшего и серьёзного профессионала.

Он стал стабильным, перестал делать глупости. Отошёл от имиджа так называемой «Русской ракеты». Даниил сейчас ведёт разумный пилотаж. Подтверждение тому — «мокрая» гонка в Хоккенхайме», — цитируют Шульмейстера «Известия».

Ранее появилась информация, согласно которой Квят может заменить в «Ред Булл» Пьера Гасли.