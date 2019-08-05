Мик Шумахер считает, что первая победа в Формуле-2 поможет в переходе в Ф-1

Мик Шумахер, сын бывшего пилота Михаэля Шумахера и пилот молодёжной программы «Феррари», прокомментировал первую победу в карьере в Формуле-2. Немецкий гонщик считает, что этот успех поможет ему в будущем перейти в Формулу-1.

«Только время покажет, окажусь ли я в Формуле-1. Но эта победа поможет мне расти.

Победа в Венгрии для меня особенная, здесь отец был особенно успешен. Испытываю похожие чувства, как после победы в Формуле-3 в Спа. Та трасса также была очень важна для моего отца.

Что касается Формулы-1, то надо делать шаг за шагом, идти гонка за гонкой. Конечно, то, что являюсь сыном своего отца, может помочь мне попасть в Формулу-1. Но нужно также хорошо проявить себя», — цитирует немецкого гонщика Corriere della Sera.