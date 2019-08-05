Марко ответил, нужно ли Гасли бояться телефонных звонков в летнюю паузу

После гонки Гран-при Венгрии Формулы-1 советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, стоит ли гонщику основной команды «быков» Пьеру Гасли бояться телефонных звонков с неприятными известиями во время летней паузы в чемпионате мира — журналисты намекали на возможность перевода француза из «Ред Булл» в «Торо Россо» на фоне слабых результатов.
«Мы для начала уйдём на летнюю паузу, а потом посмотрим. В Венгрии было невероятно сложно обгонять. Он потерял места на старте, а после этого ничего не пошло как надо. Ну и он не очень силён в плане обгонов. Но вы видели и на примере других, как сложно было совершать обгоны. Но да, всё началось с проигрыша на старте», — заявил Марко, чьи слова приводит Motorsport-Magazin.
В Венгрии Гасли занял шестое место, проиграв круг партнёру по команде Максу Ферстаппену.
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