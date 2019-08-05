Перес: контакт с Албоном был совершенно необязательным

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал жёсткую борьбу с гонщиком Александером Албоном во время Гран-при Венгрии. Албон в итоге сумел опередить соперника и занял 10-е место, набрав одно очко. По мнению Переса, Албон был виноват в их контакте в концовке гонки, но стюарды не стали наказывать представителя Таиланда.

«Контакт был очень явным, мой болид получил повреждения. ФИА должна разрешать нам бороться, но такой контакт был совершенно необязательным, как мне кажется. Я не думаю, что ФИА имеет что-то против таких инцидентов, но, как я сказал, он был необязательным.

Я очень хорошо стартовал, здорово провёл первый круг, сумел улучшить позицию. Отличная гонка, мы отдали все силы, надеюсь, что вторая половина сезона будет обнадёживающей», — цитирует Переса F1i.