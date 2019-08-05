Ключевые команды Ф-1 выступают против изменений в аэродинамике на 2021 год
Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Sky Sport Мартин Брандл заявил, что некоторые команды выступают против изменений в правилах, которые вступят в силу в 2021 году.
«Я слышал, что ключевые команды Формулы-1 выступают против предложенных изменений в аэродинамике.
Также им не нравится концепция увеличения количества стандартизированных деталей. Они считают, что первое может не улучшить гонки и приведёт к увеличению расходов, а второе приведёт к появлению более дорогих, но менее качественных деталей.
Дедлайн в октябре уже приближается. Складывается тревожная ситуация, могут быть проблемы», — цитирует Брандла Sky Sports.
Изменения направлены на то, чтобы сделать более равной конкуренцию в Формуле-1 и способствовать повышению интереса к гонкам.
Наконец-то стало известно, как должна измениться Формула-1. Звучит неплохо
Граунд-эффект, (почти) справедливое распределение призовых, четвёртый сегмент квалификации — Ф-1 ждёт революция.
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