Ключевые команды Ф-1 выступают против изменений в аэродинамике на 2021 год

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Sky Sport Мартин Брандл заявил, что некоторые команды выступают против изменений в правилах, которые вступят в силу в 2021 году.

«Я слышал, что ключевые команды Формулы-1 выступают против предложенных изменений в аэродинамике.

Также им не нравится концепция увеличения количества стандартизированных деталей. Они считают, что первое может не улучшить гонки и приведёт к увеличению расходов, а второе приведёт к появлению более дорогих, но менее качественных деталей.

Дедлайн в октябре уже приближается. Складывается тревожная ситуация, могут быть проблемы», — цитирует Брандла Sky Sports.

Изменения направлены на то, чтобы сделать более равной конкуренцию в Формуле-1 и способствовать повышению интереса к гонкам.