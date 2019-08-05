Новое топливо «Мерседеса» позволило им получить прибавку в 18 лошадиных сил

«Мерседес» получил прибавку в мощности в 18 лошадиных сил за счёт новой формулы топлива, разработанной компанией Petronas для немецкой команды Формулы-1, сообщает Motorsport. Новое топливо является результатом сотрудничества Petronas и небольшой немецкой лаборатории. Смесь полностью соответствует рекомендациям Международной автомобильной федерации и обеспечивает возможность получения большего количества энергии без увеличения потребления топлива.



Это преимущество означает, что команда получает возможность стартовать с меньшим количеством топлива на борту. Ожидается, что данное топливо увеличит их скорость только на ранних стадиях гонки.



Новое топливо стало ответом на вариант «Феррари» и Shell, который был использован на Гран-при Германии.