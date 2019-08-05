Ренкен: скорее всего, Квят заменит Гасли на Гран-при Сингапура

Авторитетный журналист Дитер Ренкен считает, что Даниил Квят заменит Пьера Гасли в составе «Ред Булл» уже на Гран-при Сингапура 2019 года.



«Гасли понимает, что он не справился. Сочувствую ему, но он может винить только себя, если будет переведён в «Торо Россо» после летнего перерыва. На таком уровне пилот обязан показывать стабильно высокие результаты. Не удивлюсь, если время Пьера Гасли в «Ред Булл» заканчивается.



Переход Квята в «Ред Булл» уже в Спа? Думаю, это слишком рано. И Гасли, и Квяту нужно много работать на симуляторе, чтобы быть готовыми к смене машин, а во время летней паузы это сделать сложно. Скорее всего, Квят станет пилотом «Ред Булл» в Сингапуре», — приводит слова Ренкена RaceFans.