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Ренкен: скорее всего, Квят заменит Гасли на Гран-при Сингапура

Ренкен: скорее всего, Квят заменит Гасли на Гран-при Сингапура
Авто / Формула-1 0

Авторитетный журналист Дитер Ренкен считает, что Даниил Квят заменит Пьера Гасли в составе «Ред Булл» уже на Гран-при Сингапура 2019 года.

«Гасли понимает, что он не справился. Сочувствую ему, но он может винить только себя, если будет переведён в «Торо Россо» после летнего перерыва. На таком уровне пилот обязан показывать стабильно высокие результаты. Не удивлюсь, если время Пьера Гасли в «Ред Булл» заканчивается.

Переход Квята в «Ред Булл» уже в Спа? Думаю, это слишком рано. И Гасли, и Квяту нужно много работать на симуляторе, чтобы быть готовыми к смене машин, а во время летней паузы это сделать сложно. Скорее всего, Квят станет пилотом «Ред Булл» в Сингапуре», — приводит слова Ренкена RaceFans.

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