Хэмилтон откажется от вечеринок и будет медитировать в летний перерыв

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как он планирует провести летний перерыв. По словам Льюиса, он планирует отказаться от вечеринок этим летом.



«В прошлом во время перерывов я был на сто процентов в форме, я мог пойти и повеселиться несколько дней, а затем спокойно заняться восстановлением и прочим. Но сейчас это не так. Я должен быть уверен, что смогу восстановить силы. Мне нравится ложиться спать поздно, потому что я не сплю много. Но я хочу сосредоточиться на том, чтобы изменить свой режим и просыпаться с восходом солнца.



Я мог бы попробовать медитировать и некоторые другие вещи. Здоровый образ жизни. Мои родные и близкие будут заниматься тем же. Планирую больше читать», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.