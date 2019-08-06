Брандл: думаю, «Мерседес» заменит Боттаса на Окона
Эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что в случае замены Валттери Боттаса на Эстебана Окона в составе «Мерседеса» может случиться эффект домино в топ-командах и многих могут ждать замены пилотов.
«Мы ожидаем новостей, сохранит ли Боттас свое место в „Мерседесе“ или его заполучит Эстебан Окон. Больших перестановок зимой не ожидается, но Боттас может стать первой костяшкой в эффекте домино. Я не знаю, что они сделают. Но если мне нужно предположить, то я бы сказал, что они возьмут Окона», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
Ранее о замене Нико росберга на Эстебана Окона высказывался чемпион мира-2016 года Нико Росберг, отметив что, по его мнению, этот вопрос уже решён и Боттас покинет команду по окончании сезона.
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Итальянцы всё сильнее критикуют машину «Феррари», а их британские коллеги рассуждают, вытеснит ли Окон Боттаса из «Мерседеса».
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