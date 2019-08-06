Хюлькенберг: команде нужно спросить у себя — как выйти из этой ситуации?
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подчеркнул, что он недоволен ситуацией, складывающейся в команде.
«Было очень тяжело пилотировать, я боролся с передней и задней осью, у меня не было никакого темпа. Не стоит ждать многого при таком раскладе. Это сложная гонка, и она получилась гораздо ниже наших ожиданий. Команде нужно поставить перед собой вопрос, пересмотреть определённые вещи. У нас больше падений, чем взлётов, я недоволен. Нужно задать вопрос, как мы будем искать выход из этой ситуации, как мы можем убедиться в том, что обновления принесут пользу», — приводит слова Нико Хюлькенберга RaceFans.
«Рено» перед летним перерывом занимает шестую строчку в Кубке конструкторов, на 50 очков отставая от «Макларена».
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