Хюлькенберг: команде нужно спросить у себя — как выйти из этой ситуации?

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подчеркнул, что он недоволен ситуацией, складывающейся в команде.



«Было очень тяжело пилотировать, я боролся с передней и задней осью, у меня не было никакого темпа. Не стоит ждать многого при таком раскладе. Это сложная гонка, и она получилась гораздо ниже наших ожиданий. Команде нужно поставить перед собой вопрос, пересмотреть определённые вещи. У нас больше падений, чем взлётов, я недоволен. Нужно задать вопрос, как мы будем искать выход из этой ситуации, как мы можем убедиться в том, что обновления принесут пользу», — приводит слова Нико Хюлькенберга RaceFans.



«Рено» перед летним перерывом занимает шестую строчку в Кубке конструкторов, на 50 очков отставая от «Макларена».