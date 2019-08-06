Абитебуль: борьба Риккардо на трассе должна вдохновить «Рено»
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль похвалил пилота команды Даниэля Риккардо за выступление на Гран-при Венгрии, где он стартовал 20-м, но сумел финишировать на 14-й строчке.
«Даниэль провёл хорошую гонку, но начинать с последней строчки всегда сложно, особенно на такой трассе, как в Будапеште. Тем не менее ему удалось обогнать нескольких соперников. Также он боролся до последнего поворота с Магнуссеном, показал себя настоящим бойцом, который не сдаётся.
Его борьба на трассе должна вдохновить нас перед летним перерывом. В первой половине сезона мы выступили ниже возможностей и не достигли целей», — цитирует Абитебуля GPBlog.
В текущем сезоне «Рено» пока набрал лишь 39 очков. Французская команда занимает шестое место в Кубке конструкторов.
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