Браун: победа Мика Шумахера в Венгрии показывает, что он на правильном пути

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал первую в карьере победу Мика Шумахера в Формуле-2. Сын легендарного Михаэля Шумахера стал победителем гонки в Венгрии.

«Мик Шумахер одержал первую победу в этой серии. Я не был на трассе, но видел эмоциональный момент, когда он поднял руки к небу. Мне это напомнило его отца, Михаэля.

Мику пришлось бороться за победу, нужно было избежать ошибок, его всю гонку преследовал Нобухару Мацусита. Эта победа наступила после неудачной первой части сезона. Уверен, что она даст ему уверенность в собственных силах.

Неделей ранее в Хоккенхайме Мик провёл демонстрационный заезд на особенной машине, болиде Ferrari F2004, которым управлял его отец. Он ехал перед зрителями, которые овациями встречали Михаэля долгие годы. Уверен, эта поездка дала ему заряд эмоций.

Успехи Шумахера завоевали интерес СМИ по всему миру. И это показывает, что фамилия Шумахер по-прежнему значит очень многое. Мику нужно продолжать спокойно двигаться вперёд. Но его победа была важным моментом: он находится на правильном пути», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.