В «Феррари» рассчитывают на «перезарядку батареек» во время летнего перерыва

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассчитывает, что после летнего перерыва «Скудерия» будет выступать лучше. Во время Гран-при Германии пилот «Феррари» Себастьян Феттель успешно вёл борьбу, стартовав с последнего места, но в Венгрии «Ред Булл» и «Мерседес» оказались быстрее «Скудерии».

«Неделю назад «Феррари» была самой быстрой на трассе. Подозреваю, что наше выступление сильно зависит от трассы. Когда мы попадаем на такие трассы, как «Хунгароринг», нужна максимальная прижимная сила. В итоге мы испытываем проблемы.

Но нет никаких оправданий. Наша лучшая машина отстала от победителя на минуту, этого явно недостаточно. Теперь мы изучим снова все данные, у нас будет несколько дней, чтобы перезарядить батарейки», — цитирует Бинотто GrandPX.News.