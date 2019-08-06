Хэмилтон: у меня нет планов останавливаться в ближайшее время
Пятикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что пока не планирует уходить из Формулы-1. По словам 34-летнего британца, он испытывает никаких проблем в настоящее время.
«Однажды мне придётся прекратить выступление. Но прямо сейчас я чувствую себя фантастически и в физическом, и в психологическом планах.
У меня нет планов останавливаться в ближайшее время. Предстоит ещё много чего сделать, впереди много побед и достижений за рулём болида и за его пределами.
Это путешествие было феноменальным. Мы впервые одержали победу в Венгрии в 2013 году. Большинство людей по-прежнему находятся в «Мерседесе» с тех пор, как я перешёл в команду. Мне очень интересно, чего ещё мы сможем достичь вместе», — цитирует Хэмилтона The Guardian.
Хэмилтон откажется от вечеринок и будет медитировать в летний перерыв
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