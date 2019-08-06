Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении этапа в Саудовской Аравии
Руководство Формулы-1 ведёт переговоры с властями Саудовской Аравии о проведении одного из этапа «Королевских гонок» в этой стране, сообщает The Times. По данным источника, Формула-1 и команды хотят получить гарантии, что в Саудовской Аравии не будут нарушаться права человека, будет обеспечено гендерное равенство и гласность СМИ во время гонок.
По данным Reuters, Саудовская Аравия — лишь одна из многочисленных стран, с которой ведутся переговоры о проведении гонок. Впрочем, этап Формулы-1 в Саудовской Аравии впервые может быть проведён уже в 2021 году.
На Ближнем Востоке проходят этапы Формулы-1 в Бахрейне и Абу-Даби. Регион для «Королевских гонок» открыл Бахрейн, принявший впервые Гран-при в 2004 году.
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