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Хэмилтон ожидает, что вторая половина сезона для «Мерседеса» будет сложнее

Хэмилтон ожидает, что вторая половина сезона для «Мерседеса» будет сложнее
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, возглавляющий общий зачёт чемпионата мира Формулы-1 после 12 этапов, выразил уверенность, что после летнего перерыва его команде придётся гораздо сложнее, чем в первой половине сезона.

«Я доволен прогрессом „Ред Булл“, особенно после периода постоянной критики Формулы-1. Они сделали хороший шаг вперёд, и у нас с ними разворачивается борьба. Похоже, что она продолжится. Действительно считаю, что вторая половина сезона может сложиться для нас гораздо тяжелее.

Машины «Феррари» вернутся в борьбу в Бельгии и Италии. Они будут быстры на прямых, и на этих трассах не так много поворотов. Это предвещает успех пилотам «Феррари». «Ред Булл» также проделывает классную работу, и надеюсь, их скорость продолжит расти», — приводит слова британца GPblog.

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