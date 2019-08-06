В «Хаасе» рассчитывают, что ситуация с Rich Energy разрешится за летнюю паузу

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что в команде рассчитывают разобраться в ситуации с титульным спонсором Rich Energy в ходе летней паузы.

«Очень вероятно, что за время летней паузы всё прояснится. Представители компании были на Гран-при Венгрии. Люди, которые стоят за компанией, стараются выполнить свою работу, мы их поддерживаем. Мне не надо волноваться: я знаю, что они должны заплатить. Это у них есть задача, а не у меня. У меня хватает других дел. Мы оказываем им поддержку. Надеюсь, после паузы всё будет урегулировано», — передаёт слова Штайнера корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Напомним, в минувшем месяце один из экс-руководителей Rich Energy Уильям Стори заявил о прекращении сотрудничества с «Хаасом». После серии скандалов Стори был уволен из фирмы, сама компания получила новое название — Lightning Volt.