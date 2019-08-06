Феттель призвал журналистов не мусорить и помог убрать бутылки после ГП Венгрии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель в ходе общения с прессой в Будапеште призвал журналистов не мусорить, а позже принялся за уборку. Гонщик был возмущён большим количеством пустых бутылок, оставляемых людьми.
«Заберите свои бутылки с водой. Не оставляйте здесь мусор. Вчера я видел, как все просто оставили весь мусор здесь. Ненавижу людей, которые так делают», — приводит слова немца F1i.
Представители СМИ всерьёз восприняли призыв Феттеля и стали убирать бутылки, позже к ним присоединился и Себастьян.
Потом он обратился к одному из журналистов: «Вот ещё одна. Можете дать её мне», — сказал немец.
Напомним, на этапе Формулы-1 Гран-при Венгрии Себастьян Феттель занял четвёртое место.
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