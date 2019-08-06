Феттель поставил себе 5 из 10 баллов за первую часть сезона, Хэмилтон — 8,8

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не отрицает, что первая половина сезона стала для него провальной. По словам немца, он готов себе поставить за неё лишь 5 баллов из 10.

«Поставлю пять, я не очень-то доволен первой частью сезона. Я испытывал проблемы с машиной. Думаю, мы много чего попробовали. Конечно, нам бы хотелось выжать больше, всегда думаешь, что способен на больше. Чувствую, что могу выступить лучше во второй части сезона. Потому сейчас себе ставлю пять, к тому же это мой номер», — сказал Феттель.

Лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон не стал себе ставить максимальную оценку.

«Я бы поставил себе 8,8 или 8,9», — сказал британец. В этот момент в разговор вмешался Феттель, посоветовав Льюису поставить себе максимум.

«Давай десятку, кому какое дело?», — сказал немец.

Хэмилтон быстро нашёл ответ, отметив, что в немного заниженной оценке нет ничего плохого.

«Если бы не Гран-при Германии, я бы поставил выше. Но в целом в немного заниженной оценке нет ничего плохого. Это заставляе тебя работать», — приводит слова Хэмилтона официальый сайт ФИА.