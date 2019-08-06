Феттель поставил себе 5 из 10 баллов за первую часть сезона, Хэмилтон — 8,8

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не отрицает, что первая половина сезона стала для него провальной. По словам немца, он готов себе поставить за неё лишь 5 баллов из 10.
«Поставлю пять, я не очень-то доволен первой частью сезона. Я испытывал проблемы с машиной. Думаю, мы много чего попробовали. Конечно, нам бы хотелось выжать больше, всегда думаешь, что способен на больше. Чувствую, что могу выступить лучше во второй части сезона. Потому сейчас себе ставлю пять, к тому же это мой номер», — сказал Феттель.
Лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон не стал себе ставить максимальную оценку.
«Я бы поставил себе 8,8 или 8,9», — сказал британец. В этот момент в разговор вмешался Феттель, посоветовав Льюису поставить себе максимум.
«Давай десятку, кому какое дело?», — сказал немец.
Хэмилтон быстро нашёл ответ, отметив, что в немного заниженной оценке нет ничего плохого.
«Если бы не Гран-при Германии, я бы поставил выше. Но в целом в немного заниженной оценке нет ничего плохого. Это заставляе тебя работать», — приводит слова Хэмилтона официальый сайт ФИА.
- 6 августа 2019
-
22:51
-
21:52
-
20:54
-
19:55
-
19:49
-
18:38
-
17:36
-
16:46
-
15:43
-
14:19
-
14:18
-
13:07
-
12:24
-
11:42
-
10:09
-
09:22
-
00:56
-
00:48
- 5 августа 2019
-
23:46
-
22:43
-
21:41
-
20:27
-
20:15
-
19:37
-
18:59
-
17:57
-
16:49
-
15:41
-
15:40
-
14:32
-
13:31
-
12:41
-
11:17
-
10:39
-
09:46