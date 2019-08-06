Боттас — о ситуации с контрактом: не очень сильно переживаю
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, не гарантировавший себе место в команде на следующий сезон, заявил, что не испытывает сильных переживаний из-за ситуации с контрактом.
«Говорил ранее, не думаю, что одна гонка что-то поменяла бы. Так что я не сильно переживаю. Уверен, в скором времени мы узнаем новости.
Что касается ситуации в борьбе за титул, то отставание велико. Гораздо больше, чем мне хотелось бы. Но что есть, то есть, и я ничего не могу с этим поделать. В данный момент не хочу об этом думать. У меня ещё осталось много гонок. Конечно, ситуация сложная, но такова реальность", — приводит слова Боттаса GPToday.
Финн занимает второе место в общем зачёте, уступая напарнику Льюису Хэмилтону 62 очка.
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