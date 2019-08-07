Палмер: не вижу, как Гасли может исправить ситуацию во второй половине сезона

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает гонщика «Ред Булл» Пьера Гасли одним из главных неудачников первой половины сезона. По словам британца, у Гасли достаточно таланта, вместе с тем Джолион отметил, что Гасли уже вряд ли удастся что-либо исправить в 2019 году.
«С момента перехода в „Ред Булл“ Пьер нисколько не приблизился к Ферстаппену. Давление на него растёт. Две аварии на зимних тестах задали тон сезону и было, что он испытывает трудности с адаптацией в новом окружении.
Низшей точкой для Гасли стал этап в Австрии, когда Макс опередил его на круг и это с учётом того, что на первом круге Пьер опережал Ферстаппена. В Венгрии Гасли снова уступил напарнику круг. На самом деле весь сезон для Пьера является низшей точкой. Да, у него есть талант и он показал это в «Торо Россо». Но тот факт, что он до сих пор не превзошёл свой лучший результат минувшего сезона говорит обо многом.
Я не вижу, как Гасли может исправить ситуацию во второй половине сезона. Ситуация для молодого пилота выглядит зловеще", — приводит слова Палмера BBC.
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