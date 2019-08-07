Хэмилтон: здорово видеть такое взаимоуважение между мной и Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал соперничество с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Хэмилтон отметил, что конкуренты относятся друг к другу со взамоуважением. Британец и голландец вели борьбу за первое место во время Гран-при Венгрии, в итоге Хэмилтон сумел обогнать Ферстаппена.

«Здорово видеть такое взаимоуважение между нами. Мы продемонстрировали уважительный пилотаж.

Как только я переместился на вторую строчку, сразу подумал, что начинается битва с Ферстаппеном, о которой все так много говорят. Он здорово пилотировал, я давал ему пространство. Если бы мы у нас было равное количество очков, борьба была бы более агрессивной. Но в этом не было необходимости, мы хотели, чтобы манёвры были чистыми», — цитирует Хэмилтона PlanetF1.