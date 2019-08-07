Сало оценил шансы Боттаса остаться в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало считает, что последние неудачи гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса могут лишить его контракта на будущий сезон. Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что будет обдумывать варианты состава на следующий сезон во время летнего перерыва. На место боевого пилота также претендует Эстебан Окон.

«В Формуле-1 ты хорош настолько, насколько показал себя в последней гонке. Валттери провёл два неудачных Гран-при. У него есть скорость, но неудачные гонки вредят ему.

Начало сезона было хорошим. Валттери тогда был совершенно другим человеком. Но последние гонки были совсем неудачными.

Только в команде знают, было ли уже принято решение. Я не знаю, решили они уже что-нибудь или нет», — цитирует Сало Sports Mole со ссылкой на финское ТВ MTV.