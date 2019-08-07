Хорнер: «Мерседес» должен жутко облажаться, чтобы не выиграть чемпионат

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что никто не сможет помешать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону завоевать очередной титул. За девять гонок до конца чемпионата Хэмилтон опережает занимающего третью строчку гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 69 очков.

«Преимущество Льюиса измеряется фактически тремя победами, а впереди лишь девять гонок. Победить можно, если он не выйдет на старт на трёх гонках. Конечно это маловероятно. «Мерседес» должен жутко облажаться, чтобы не выиграть чемпионат.

Наша цель на вторую часть сезона — сократить отставание. Мы рассчитываем на доработки «Хонды». Текущий сезон рассматриваем как переходный перед 2020 годом», — цитирует Хорнера Motorsport.