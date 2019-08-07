Ферстаппен: неважно, побеждаю в захватывающей гонке или нет

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что ему всё равно, насколько зрелищными получаются гонки. Приоритетом Ферстаппена является удачное выступление. В текущем сезоне он выиграл два Гран-при. Макс остаётся единственным пилотом, который прервал гегемонию «Мерседеса».

«Иногда гонка бывает зрелищной, иногда нет. В прошлом году в Мексике победа не была яркой, но мне нравится побеждать. Неважно, побеждаю в захватывающей гонке или нет. Главное — победа.

Думаю, со второй половины прошлого сезона всё складывается хорошо. Конечно, всегда может быть лучше, но я думаю, что с годами учишься, как стать лучше. Сейчас я уже не являюсь новичком, я уже провёл более 90 гонок», — цитирует Ферстаппена GPToday.