Хаккинен не считает, что «Мерседес» будет доминировать во второй части сезона

Двукратный чемпион Формулы-1, бывший пилот Мика Хаккинен поделился ожиданиями от второй части сезона. Финский гонщик считает, что «Мерседес» столкнётся с серьёзным сопротивлением.

«В первых восьми гонках «Мерседес» доминировал, но последние Гран-при были менее предсказуемыми, они получились захватывающими. «Ред Булл» удалось сделать болид, который может побеждать.

Думаю, вторая часть сезона будет отличаться от первой. «Феррари» поборется за победу в Спа и Монце. Но «Ред Булл» и «Хонда» продолжат работу над болидом. «Мерседес» больше не сможет воспринимать своё доминирование как должное», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 150 очков, а «Ред Булл» — на 194 балла.