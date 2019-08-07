Хаккинен не считает, что «Мерседес» будет доминировать во второй части сезона
Двукратный чемпион Формулы-1, бывший пилот Мика Хаккинен поделился ожиданиями от второй части сезона. Финский гонщик считает, что «Мерседес» столкнётся с серьёзным сопротивлением.
«В первых восьми гонках «Мерседес» доминировал, но последние Гран-при были менее предсказуемыми, они получились захватывающими. «Ред Булл» удалось сделать болид, который может побеждать.
Думаю, вторая часть сезона будет отличаться от первой. «Феррари» поборется за победу в Спа и Монце. Но «Ред Булл» и «Хонда» продолжат работу над болидом. «Мерседес» больше не сможет воспринимать своё доминирование как должное», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 150 очков, а «Ред Булл» — на 194 балла.
Хорнер: «Мерседес» должен жутко облажаться, чтобы не выиграть чемпионат
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