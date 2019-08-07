Уильямс: возвращение дозаправок отбросит Формулу-1 на 10 шагов назад

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс высказалась против возвращения дозаправок.



«Нам нужно найти способ снизить массу болидов не только для того, чтобы сделать гонки лучше. Если мы не добьёмся этого через изменение правил, то команды сделают это сами. Снижение веса — очень дорого, поэтому большие команды смогут это сделать, но для маленьких команд эта проблема стоит на третьем месте, после аэродинамики и работы с шинами.



Нельзя всё делать одновременно, когда твой бюджет ограничен. В итоге будут те же проблемы, что и сейчас, и те же результаты в воскресенье. Идея возвращения дозаправок обсуждается. Но это противоречит ценностям Формулы-1, которые она пропагандирует с экологической точки зрения и просто отбросит нас на 10 шагов назад», — приводит слова Клэр Уильямс RaceFans.