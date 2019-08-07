Ламмерс уверен, что гран-при Нидерландов состоится в 2020 году

Руководитель организационного комитета Гран При Нидерландов Ян Ламмерс не считает, что Гран-при Нидерландов находится под угрозой.
«Мы считаем, что муниципалитет выполнит свои обязательства. В целом, думаю, они заинтересованы в гран-при Нидерландов, потому что он может собрать 315 тысяч человек. Мы учитывали потенциальные риски. Это как дорога на работу, при расчёте времени мы учитывали, сколько времени придётся простоять на светофорах», — приводит слова Яна Ламмерса Nextgen-Auto.
Ранее стало известно, что проведение Гран-при Нидерландов в 2020 году в Зандворте находится под угрозой. Заявка на получение разрешения на проведение работ по реконструкции трассы до сих пор не была подана в местный муниципалитет. Против выдачи лицензии на реконструкцию выступает департамент охраны окружающей среды, так как Зандворт расположен на охраняемой природной территории.
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