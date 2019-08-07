Палмер: Ферстаппен представляет постоянную угрозу для «Мерседеса»
Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Макс Ферстаппен был единственным гонщиком, который не допустил значительных ошибок в этом году, и, возможно, был самым сильным за всю первую половину сезона.
Теперь, когда «Ред Булл» сделал шаг вперёд, Ферстаппен представляет постоянную угрозу для «Мерседеса». Две победы в последних четырёх гонках и почти третья на прошлой неделе в Венгрии, учитывая высочайшую производительность пары «Мерседес» — Хэмилтон, Ферстаппен просто на пике формы. Два первых ряда и поул показывают, что Макс хорош и в квалификациях. Думаю, соперничество Хэмилтона и Ферстаппена продолжится во второй половине сезона», — приводит слова Палмера BBC.
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