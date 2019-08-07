Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Палмер: Ферстаппен представляет постоянную угрозу для «Мерседеса»

Палмер: Ферстаппен представляет постоянную угрозу для «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Макс Ферстаппен был единственным гонщиком, который не допустил значительных ошибок в этом году, и, возможно, был самым сильным за всю первую половину сезона.

Теперь, когда «Ред Булл» сделал шаг вперёд, Ферстаппен представляет постоянную угрозу для «Мерседеса». Две победы в последних четырёх гонках и почти третья на прошлой неделе в Венгрии, учитывая высочайшую производительность пары «Мерседес» — Хэмилтон, Ферстаппен просто на пике формы. Два первых ряда и поул показывают, что Макс хорош и в квалификациях. Думаю, соперничество Хэмилтона и Ферстаппена продолжится во второй половине сезона», — приводит слова Палмера BBC.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент